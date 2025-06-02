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Минтранс объяснил поправки в правила пропуска машин с мигалками

Минтранс объяснил поправки в правила пропуска машин с мигалками

Проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), обязывающий водителей перестраиваться на соседнюю полосу движения или съезд на обочину при приближении автомобилей полиции, скорой помощи, пожарных машин и другого спецтранспорта со включенными сигналами не предусматривает введения новых категорий машин, имеющих мигалки, и не предоставляет новых преимуществ для спецтранспорта.

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