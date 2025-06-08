Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыты детали о гонораре Ефремова за первую роль после колонии

Раскрыты детали о гонораре Ефремова за первую роль после колонии

Первая кинороль Михаила Ефремова после выхода из исправительной колонии утверждалась около недели. Причиной стали споры из-за гонорара, актер до последнего не соглашался на предложенную сумму, сообщает Mash.

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