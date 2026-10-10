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ИИ для Африки и «Госуслуги» за рубежом: экспорт российских ИТ-решений обсудили на Глобальном цифровом форуме

ИИ для Африки и «Госуслуги» за рубежом: экспорт российских ИТ-решений обсудили на Глобальном цифровом форуме

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Вопросы технологического суверенитета, безопасности детей в Сети и цифровизации повседневной жизни соотечественников за рубежом стали центральными темами II Глобального цифрового форума.

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