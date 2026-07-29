Политика как он...
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Политика как она есть

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Мирошник объяснил решение Зеленского провести внутренние перестановки

Мирошник объяснил решение Зеленского провести внутренние перестановки

Украинского президента Владимира Зеленского «немного отпустило» после того, как страны Европейского союза (ЕС) приняли решение о выделении Киеву очередной финансовой помощи, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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