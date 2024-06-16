«Лежат возле мусорки, туда им и дорога!» — подробности ликвидации террористов в ростовском СИЗО (ВИДЕО 18+)

Кадры с трупами террористов, захвативших сегодня двух заложников в ростовском СИЗО и подробности их ликвидации публикуют силовики.
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