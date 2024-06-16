Русская весна
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Русская весна

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«Лежат возле мусорки, туда им и дорога!» — подробности ликвидации террористов в ростовском СИЗО (ВИДЕО 18+)

«Лежат возле мусорки, туда им и дорога!» — подробности ликвидации террористов в ростовском СИЗО (ВИДЕО 18+)

Кадры с трупами террористов, захвативших сегодня двух заложников в ростовском СИЗО и подробности их ликвидации публикуют силовики.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Как можно выломать решетки, что бы никто не слышал. А может не хотели слышать.
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13 час.
Анатолий Речкалов
да мочить всех чурок без зазрения !!!
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10 час.
Константин Самарин
Вопрос, откуда взялся канат, чем и как смогли выбить решетки, и почему ни кто этого не слышал? Какое наказание ожидает проспавших побег вертухаев?
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7 час.

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