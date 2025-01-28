Минобороны рассказало о предотвратившем ударом РСЗО атаку ВСУ рядовом Власове

Минобороны России рассказало о рядовом Сергее Власове, который на одном из важных тактических направлений скрытно переместил боевую машину реактивной системы залпового огня и атаковал позиции ВСУ, готовивших наступление на российское подразделение.
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