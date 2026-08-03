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Украина не спешит выполнять обещания. Евросоюзу еще платить и платить

Украина не спешит выполнять обещания. Евросоюзу еще платить и платить

Правительство в Киеве уклоняется от задач, необходимых для вступления в ЕС. Украшенный барочной лепниной Мариинский дворец в Киеве выкрашен в цвет морской волны, а папки, врученные президенту Владимиру Зеленскому и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, были лишь на пару тонов темнее.

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