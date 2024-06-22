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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ари: «Краснодар» станет чемпионом России в следующем сезоне. Галицкий больше всех заслуживает чемпионства»

Ари: «Краснодар» станет чемпионом России в следующем сезоне. Галицкий больше всех заслуживает чемпионства»

«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России. Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.

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