Таиланд может продлить безвизовый режим для россиян

В интервью «РИА Новости» Сасиват Вонгсинсават, посол Таиланда в Москве, сообщил, что его страна может продлить безвизовый режим для россиян в 2024 году после окончания текущего периода действия этого решения.
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