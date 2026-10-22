У знакомой проблема. Много лет она снимала квартиру за символическую цену, и вот теперь ее просят съехать.
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А съехать с благоустроенного тобой же места это ужасно обидно.
Я быстро привыкаю к тому месту, где живу.