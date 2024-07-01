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Перед Крымским мостом с раннего утра 1 июля стоят 700 машин

Перед Крымским мостом с раннего утра 1 июля стоят 700 машин

Время в пробке составит примерно три часа.По первой сводке на 1 июля — её опубликовали в 00:00 — перед Крымским мостом в сторону Керчи стоял 461 автомобиль.

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