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КХЛ. «Авангард» примет «Автомобилист», «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», ЦСКА против СКА

ЦСКА сыграет со СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Также в среду «Авангард» примет «Автомобилист», «Металлург» будет противостоять «Ак Барсу».

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