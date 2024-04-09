Юрист Хаминский: Мировое соглашение с ФНС не позволит Блиновской избежать уголовной ответственности

Не прошло и дня с того момента, когда суд отказал Елене Блиновской в удовлетворении требований об отмене решения о привлечении к налоговой ответственности, как ее адвокаты заявили о возможном заключении мирового соглашения с ФНС.
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