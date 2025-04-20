Винтовка из будущего, застрявшая в прошлом. Как она выглядит и что умеет?

В прошлом веке командование бундесвера пришло к осознанию, что пора искать замену винтовке G3. Тогда компания Heckler & Koch разработала свою уникальную винтовку HK G11, которая до сих пор отличается эксклюзивными характеристиками даже на фоне новейшего оружия.