06.07.24 Купянск - Петропавловка Активные боевые действия в районе Купянска. Успешное поражение FPV-дроном танка ВСУ на марше в Петропавловке.
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06.07.24 Купянск - Петропавловка Активные боевые действия в районе Купянска. Успешное поражение FPV-дроном танка ВСУ на марше в Петропавловке.
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