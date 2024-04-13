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России предлагают капитулировать

России предлагают капитулировать

Какую цель преследует Запад, прикрываясь мирными инициативами? Андрей Офицеров    Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня в отеле «Бюргеншток» неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции.

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Комментарии
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Александр Корякин
Опять - Россия под белым флагом?
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10 час.
Леонид Руси
Кружок Голубая устрица ))) Слёт педерастов и шабаш ведьм
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7 час.
Jurij Najdenov
Лукаш тоже им поддакивает, призывает, двужопый, к переговорам.
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5 час.

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