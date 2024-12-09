Тайные символы и секретные ложи показала капельдинер НОВАТа Алиса Зорина

В этом году Оперный открыл свои двери в юбилейный 80-й раз. За такое долгое время он накопил в себе много тайн и породил на свет не меньше мифов, которые до сих пор для кого-то остаются не разоблаченными.
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