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«Каролина» взяла только 25% кэпхита Доми за счет участия в сделке «Флориды». «Пантерс» получили права на Коршкова

«Каролина» взяла только 25% кэпхита Доми за счет участия в сделке «Флориды». Обмен с участием нападающего получился трехсторонним.

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