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"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло

"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло

Царьград Коллаж Царьграда Самое большое заблуждение: "С мигрантами - безопаснее". Так, вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Вот и надо начинать сегодня! Формировать муниципалитет из народных выдвиженцев! Ведь сегодня не пройдя школу муниципалитета не пробиться в городскую Думу! И уж тем более в Госдуму!
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5 час.
Игорь Кузнецов
Негодующих много о &quot;засилии&quot; мигрантов, но на словах. У нас в Тушино был тоже район со своими &quot;разборками&quot;, немного &quot;пошерстили&quot; к Олимпиаде-80, отселили на 101-й км. особо буйных... лучше стало. А ещё ходили в ДНД от работы раз в месяц (за отгул). Сейчас понятно - патрулей полиции в &quot;спальных&quot; районах мало, а сами жильцы далеко не всегда могут дать отпор &quot;джигитам&quot;. Так может с этого и начать - организовать отряды &quot;самообороны&quot; с полицейским для порядка - пусть патрулируют.
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4 час.
Татьянка Яцук
Головой не прихварывает этот Фёдоров??? У них с Затулиным, и Матвиенко, похоже одна болезнь- мигрантофилия....
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3 час.

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