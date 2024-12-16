"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло

Вот и надо начинать сегодня! Формировать муниципалитет из народных выдвиженцев! Ведь сегодня не пройдя школу муниципалитета не пробиться в городскую Думу! И уж тем более в Госдуму!

Игорь Кузнецов

Негодующих много о "засилии" мигрантов, но на словах. У нас в Тушино был тоже район со своими "разборками", немного "пошерстили" к Олимпиаде-80, отселили на 101-й км. особо буйных... лучше стало. А ещё ходили в ДНД от работы раз в месяц (за отгул). Сейчас понятно - патрулей полиции в "спальных" районах мало, а сами жильцы далеко не всегда могут дать отпор "джигитам". Так может с этого и начать - организовать отряды "самообороны" с полицейским для порядка - пусть патрулируют.