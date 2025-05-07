Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Новый Иерусалим в Сухареве не стоит путать с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырём – грандиозной обителью в Московской области, возведённой трудами патриарха Никона в середине XVII века и символизирующей торжество Москвы как Третьего Рима.