Почему сгорел Новый Иерусалим, и что будет дальше

Новый Иерусалим в Сухареве не стоит путать с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырём – грандиозной обителью в Московской области, возведённой трудами патриарха Никона в середине XVII века и символизирующей торжество Москвы как Третьего Рима.
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