Самара встретила Паровоз Победы 6 мая

День Победы - особый праздник, который отмечается во всей стране. На Куйбышевской железной дороге организован уникальный маршрут под названием "Паровоз Победы", который позволит жителям Самарской области окунуться в атмосферу военного времени и почтить память погибших героев.
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