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Благовещенский педвуз представил новую модель подготовки педагогов на Дальнем Востоке

Благовещенский педвуз представил новую модель подготовки педагогов на Дальнем Востоке

Подведомственный Минпросвещения России Благовещенский государственный педагогический университет стал участником деловой программы Восточного экономического форума во Владивостоке.

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