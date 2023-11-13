В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России

Премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал заседание совета безопасности при правительстве на фоне внесения в парламент страны законопроекта, по которому предлагается лишить дочернюю компанию "Лукойла" права на использование российской нефти, сообщили в агентстве БТА.