В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России

Премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал заседание совета безопасности при правительстве на фоне внесения в парламент страны законопроекта, по которому предлагается лишить дочернюю компанию "Лукойла" права на использование российской нефти, сообщили в агентстве БТА.
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