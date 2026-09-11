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Земля

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Почему ипотека по 18,7% не обрушила цены на квартиры и чего ждать дальше

Почему ипотека по 18,7% не обрушила цены на квартиры и чего ждать дальше

Рынок недвижимости сейчас напоминает застывшую картину: ставки взлетели до небес, но цены почему-то не спешат падать.

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