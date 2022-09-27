Европу могут охватить бунты на фоне усиливающегося кризиса

Исторический всплеск роста инфляции в Европейском союзе грозит региону социальной напряженностью. Власти взвалили нагрузку на местное население, которое вынуждено самостоятельно справляться с резким ростом цен на энергоносители и продукты питания.
Исторический всплеск роста инфляции в Европейском союзе грозит региону социальной напряженностью. Власти взвалили нагрузку на местное население, которое вынуждено самостоятельно справляться с резким ростом цен на энергоносители и продукты питания.
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