Федеральное агентство новостей №1

6 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Ты всё пела - так пойди же попляши!Участник зимних О...
  • dimon21
    5к рублей ээто нормально!!! где-то читал блоххгеры минуэт состряпали казахам.этх блохххгеров в Россию не пускать обра...Россияне пожалова...
  • Кламбер Спаниэль
    Ага потом опровержение будет как у скляраДмитрий Певцов за...

Европу могут охватить бунты на фоне усиливающегося кризиса

Европу могут охватить бунты на фоне усиливающегося кризиса

Исторический всплеск роста инфляции в Европейском союзе грозит региону социальной напряженностью. Власти взвалили нагрузку на местное население, которое вынуждено самостоятельно справляться с резким ростом цен на энергоносители и продукты питания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх