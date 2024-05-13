"Ъ": в S7 начали ремонтировать самый массовый иностранный авиационный двигатель

Российский холдинг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов S7 Technics освоил сложный тип капитального ремонта двигателя, который установлен на наиболее распространенных самолетах Airbus A320 и Boeing 737.
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