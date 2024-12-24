Марочко: ВСУ усилили прицельные удары по мирному населению Кременной

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в четыре раза усилили интенсивность ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Кременной в Луганской Народной Республике из-за активизации ВС России на западе республики.
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