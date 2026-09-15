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Царьград

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Дикие медведи постоянно выходили на трассы к биатлонистам в Сочи

Дикие медведи постоянно выходили на трассы к биатлонистам в Сочи

Спортсмены постоянно видели хищников на тренировочных трассах по утрам и вечерам, а один из медведей даже попытался пробраться в жилой коттедж к девушкам.

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