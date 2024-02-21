В России рассказали о ликвидации иностранного наемника-снайпера в зоне СВО

Российский военкор Юрий Котенок рассказал о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.
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