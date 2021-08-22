Президент России Владимир Путин анонсировал единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

Первые получат по 10000 рублей, вторые по 15000. Как ожидается, деньги переведут уже после парламентских выборов, намеченных на середину сентября – но заговорил о них сегодня Путин именно на предвыборной встрече с членами партии «Единая Россия».
Первые получат по 10000 рублей, вторые по 15000. Как ожидается, деньги переведут уже после парламентских выборов, намеченных на середину сентября – но заговорил о них сегодня Путин именно на предвыборной встрече с членами партии «Единая Россия».
Свежие комментарии