Эхо Москвы

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Президент России Владимир Путин анонсировал единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

Президент России Владимир Путин анонсировал единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

Первые получат по 10000 рублей, вторые по 15000. Как ожидается, деньги переведут уже после парламентских выборов, намеченных на середину сентября – но заговорил о них сегодня Путин именно на предвыборной встрече с членами партии «Единая Россия».

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