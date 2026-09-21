Андрей Травников поручил срочно начать отопительный сезон-2026/27

Отопительный сезон-2026/27 стартовал в 11 районах области из 35. Как сообщил глава минЖКХ региона Евгений Назаров, Первые социальные объекты уже подключены к теплу в Доволенском, Здвинском, Искитимском, Маслянинском, Ордынском, Кыштовском, Северном, Мошковском, Тогучинском, Убинском и Усть-Таркском районах Новосибирской области.
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