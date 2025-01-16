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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о том, что работает с Иванишевичем – специалистом по подаче: «Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше»

Рыбакина о том, что работает с Иванишевичем – специалистом по подаче: «Если я смогу подавать лучше, будет еще лучше»

Она разгромила Иву Йович во втором круге Australian Open 6:0, 6:3.– У Горана была одна из лучших подач в истории тенниса.

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