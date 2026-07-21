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Детский сад за концессию: арбитраж отказал «Поколению Будущего» в продлении сроков строительства

Детский сад за концессию: арбитраж отказал «Поколению Будущего» в продлении сроков строительства

Арбитражный суд Забайкальского края отказал ООО «Поколение Будущего» в иске к Министерству строительства региона о продлении сроков концессионного соглашения на строительство детского сада на улице 1-Коллективной в Чите.

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