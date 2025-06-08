Четыре знака зодиака, которым предстоят испытания в июне 2025 года: астрологический прогноз и комментарии экспертов Елена ГалицкаяИюнь 2025 года принесет серьёзные духовные и эмоциональные вызовы для представителей четырёх знаков зодиака.
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