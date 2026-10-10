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Царьград

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В Перми усилят маршрут №46 и добавят остановки у кладбищ

В Перми усилят маршрут №46 и добавят остановки у кладбищ

В Перми 10 и 14 октября усилят автобусный маршрут №46 до Северного кладбища, а возле Южного кладбища и кладбища «Банная гора» организуют дополнительные временные остановки.

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