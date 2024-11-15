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Русская весна

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Спецназ сжигает технику врага на Курском фронте (ВИДЕО)

Спецназ сжигает технику врага на Курском фронте (ВИДЕО)

Спецназ Армии России продолжает сжигать технику врага на Курском фронте — свежие кадры из приграничных районов.

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