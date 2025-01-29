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Асгат Сафаров: «Динамо» дало начало поистине массовому и всенародному спортивному движению в нашей стране

Поздравление Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова по случаю 99-й годовщины со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.

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