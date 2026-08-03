Академик Гинцбург анонсировал разработку трех новых вакцин от рака

Российские ученые собираются создать три новых вакцины от онкологических заболеваний. Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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