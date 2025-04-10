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Русские войска завершают зачистку лесов около села Гуево в Курской области

Русские войска завершают зачистку лесов около села Гуево в Курской области

Русские военные успешно завершают операцию по зачистке лесных массивов около села Гуево в Курской области.

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