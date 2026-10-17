Французские правоохранители задержали порядка 400 человек при подавлении беспорядков, которые, по данным властей, организовали радикальные группы на протестных акциях против роста цен по всей стране.
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