Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Между русскими и мигрантами растет стена ненависти

Между русскими и мигрантами растет стена ненависти

Вести.UZ Под Челябинском полиция нашла и задержала трех из толпы мигрантов, напавших на двух демобилизованных с СВО, которые были со своими женами.

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Комментарии
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IM
ILDUS MUKHAMETOVS
Татары(то есть Булгары) живут здесь тоже множество веков и тысячелетий как и Русы ибо оба они в истоке братья-славяне, одного корня древней Тартарии до этого Расении а до этого Даарии. Не удивляйтесь, но от нас многое скрыли.
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43 мин.
Aleksandr Sobolev
Чего? Кто че скрыл?😀 У славян характерна Y-хромосомная гаплогруппа R1a1 а у татар -  Z93. Это разные народы! ((((и для тупых и необразованных Великая Булгария  - это болгары, которые переселились с Волги на Балканы!!
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36 мин.
ТВ
Татьяна Васягина
Тогда они оставались жить в своих кишлаках, а не лезли в Россию
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5 мин.

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