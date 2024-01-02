Между русскими и мигрантами растет стена ненависти

IM ILDUS MUKHAMETOVS Татары(то есть Булгары) живут здесь тоже множество веков и тысячелетий как и Русы ибо оба они в истоке братья-славяне, одного корня древней Тартарии до этого Расении а до этого Даарии. Не удивляйтесь, но от нас многое скрыли.

Aleksandr Sobolev Чего? Кто че скрыл?😀 У славян характерна Y-хромосомная гаплогруппа R1a1 а у татар - Z93. Это разные народы! ((((и для тупых и необразованных Великая Булгария - это болгары, которые переселились с Волги на Балканы!!