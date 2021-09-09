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Сладкие сочники из песочного теста с творогом — рецепт

Сладкие сочники из песочного теста с творогом — рецепт

Идеальный рецепт приготовления сладких сочников из песочного теста с начинкой из творога, которые приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим! Ингредиенты На рецепт приготовления Пшеничная мука 350 гр.

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