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Дикий Юг - Природа Юга России

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Женщина отсудила 500 тысяч у МВД за ошибку в загранпаспорте

Женщина отсудила 500 тысяч у МВД за ошибку в загранпаспорте

Фото: travel42.ru В городе Озерске Челябинской области женщина успешно взыскала с Министерства внутренних дел России внушительную денежную компенсацию в связи с досадной ошибкой, допущенной при оформлении ее заграничного паспорта.

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