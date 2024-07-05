Спрос и цены на DRAM и NAND Flash выросли — прибыль Samsung взлетела в 13 раз

Samsung Electronics объявила об ожидаемом 13-кратном увеличении прибыли во втором квартале. Ожидаемая операционная прибыль компании за второй квартал 2024 года должна достичь 6,34 млрд долларов, тогда как годом ранее она составляла 486 млн долларов.
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