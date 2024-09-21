Чем жили. Астраханский сентябрь – лошадей воруют и туалеты не чистят

Ведущий рубрики - Сергей Синюков Сентябрь набирает обороты, новости поступают пачками. Современные актуалии мы можем посмотреть в десятках различных источников, а вот новости 120-летней давности – только здесь.
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