Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Америка Европу сифилисом , а Европа Америку триппером . Триппер, сифилис , бобон собрались в один гандон . Вся гадост...Американцы и евро...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Искать виновных можно всегда и переводить стрелки. Но слава Богу что это были пленные ВСУ, а если бы были наши ребята...Кому на самом дел...
  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Ольга Шелест недавно мелькала на 1канале,видимо как и все ,деньжата зарабатывать едим в Россию,когда деньги в Рос...Отец Шарлота заки...

16 челябинцев лишились доступа к порталу Госуслуг после разговора по телефону

16 челябинцев лишились доступа к порталу Госуслуг после разговора по телефону

Рассказываем, как за пять минут потерять личные данные, и как этого избежать.16 жителей города Троицк Челябинской области попали под влияние мошенников и потеряли доступ в личный кабинет портала Госуслуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Вешать надо таких мошенников на площади!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх