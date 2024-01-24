16 челябинцев лишились доступа к порталу Госуслуг после разговора по телефону

Рассказываем, как за пять минут потерять личные данные, и как этого избежать.16 жителей города Троицк Челябинской области попали под влияние мошенников и потеряли доступ в личный кабинет портала Госуслуг.
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