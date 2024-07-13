Председатель СК России поручил представить доклад по информации о неисполнении наказания по решению суда виновницей ДТП в Нижегородской области

Согласно информации, размещенной в социальной сети, в Нижегородской области женщина, признанная виновной в ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя и серьезно травмирован еще один ребенок, не приступила к отбытию наказания по решению суда.
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