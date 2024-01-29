Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил,ч то курс Украины в Североатлантический альянс стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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