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«Психотропное вещество»: МИД Северной Кореи намекнул на зависимости Зеленского

«Психотропное вещество»: МИД Северной Кореи намекнул на зависимости Зеленского

Поле боя на Украине стало настоящим кладбищем для американского и натовского вооружения. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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