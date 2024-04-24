«Психотропное вещество»: МИД Северной Кореи намекнул на зависимости Зеленского

Поле боя на Украине стало настоящим кладбищем для американского и натовского вооружения. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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