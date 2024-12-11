Русский дипломат Родион Мирошник сообщил, что Владимир Зеленский рассматривает снижение мобилизационного возраста как предмет торга с западными странами, обменивая его на оружие и финансовую поддержку, несмотря на падающий рейтинг.
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